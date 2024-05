Tentato omicidio dell' influencer a Novara | Siu è uscita dal coma

(Di venerdì 24 maggio 2024) E’dall’Siu, Soukaina El Basri, 30 anni, ricoverata all’ospedale di, con il sospetto che sia stata ferita dal marito, Jonathan Maldonato , in stato di fermo, con l’accusa di, nell’indagine avviata dalla procura di Biella. Lo conferma l’Ospedale. La giovane si è ripresa e parla. Rimane per cautela ricoverata in rianimazione e la prognosi è.

È uscita dal coma farmacologico Soukaina El Basri, l’influencer nota come «Siu» di Biella originaria del Marocco rimasta ferita lo scorso giovedì nella sua casa e ricoverata all’ospedale di Novara. La 30enne resta ancora ricoverata in osservazione nel reparto di Rianimazione, dove non può ancora ricevere visite, neanche dal fratello che attende dallo scorso venerdì nella sala d’aspetto dell’ospedale. open.online

L’amica dell’influencer Siu: “Il marito non voleva lavorasse sui set. Lei non avrebbe mai tentato suicidio” - L’amica dell’influencer Siu: “Il marito non voleva lavorasse sui set. Lei non avrebbe mai tentato suicidio” - L’amica dell’influencer Soukaina El Basri, ricoverata a Novara con un buco nel petto, ha raccontato a Fanpage.it l’amore di Siu per il suo lavoro e le difficoltà che la modella aveva attraversato nel ... fanpage

