Roma - striscione degli ultras a Trigoria | Vinci per noi e per gli amici friulani

(Di venerdì 24 maggio 2024) Laha la certezza di chiudere il campionato al sesto posto, ma non sa ancora quale competizione europea giocherà nella prossima stagione. Aspettando di sapere se sarà Europa o Champions League, i tifosi giallorossi chiedono comunque massimo impegno agli uomini di Daniele De Rossi in vista dell’ultima partita della stagione, quella del ‘Castellani’ contro l’Empoli. La squadra di Davide Nicola si gioca la salvezza, con un occhio all’altro campo dove Frosinone e Udinese inseguono lo stesso obiettivo. Stamattina all’uscita dal centro sportivo di, è apparso unofirmato ‘Gruppo Quadraro’. “Vincete per noi e per gli”, si legge nel messaggiogiallorossi all’indirizzo dei giocatori. Esiste infatti un’zia tra i gruppi di tifo organizzato die Udinese. Nella scorsa stagione, i tifosi dell’Udinese all’Olimpico esposero uno: “Salutiamo con rispetto quello storico muretto”, rivolto al muretto dei Fedayn, il gruppo sciolto per il furto delload opera dei tifosi della Stella Rossa e che occupava il settore alla destra del maxischermo in Curva Sud, ora ereditato proprio dal ‘Gruppo Quadraro’.