Teresa Langella e Andrea Dal Corso - matrimonio a settembre

(Di giovedì 23 maggio 2024)Dalhanno annunciato la data del loro. Le loro nozze sono in programma per il 14. La coppia ha dato la notizia durante l’ospitata a ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin su Canale 5. ‘Uomini e Donne’Dalsi sono fidanzati nel 2018 in seguito alla partecipazione di entrambi a ‘Uomini e Donne’., in precedenza, aveva già preso parte al dating show di Maria De Filippi nel 2010 come corteggiatrice, mentre otto anni dopo sarebbe tornata nelle vesti di tronista. Sempre nel 2018, poco prima di ‘Uomini e Donne’,era stata a ‘Temptation Island’ in cui era una delle tentatrici. Dall’altra parte, tra i tentatori, c’era Dal, dunque, si sono conosciuti meglio nel programma di incontri di Canale 5. Ostacoli Al momento della scelta,ha puntato su di lui che però, inaspettatamente, ha risposto con un no inatteso.