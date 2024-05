Sinner snobbato - scatta l’ira dei tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 23 maggio 2024) dell’altoatesino in vista del prossimo slam in programma a Parigi, il Roland Garros. L’azzurro paga oltremodo i suoi problemi fisici Jannik. E i suoiun poco se la sono presa anche perché vuoi o non vuoi, fino al momento, nell’unico slam della stagione giocato, è stato l’italiano, prossimo numero uno del mondo, a trionfare.(Lapresse) – Ilveggente.itMa i problemi all’anca che lo hanno costretto a non partecipare agli Internazionali di Roma, a casa sua, magari hanno fatto sì che tutto questo succedesse. Sì, perché in questo caso parliamo di quelle che sono le quote che i vari bookmaker hanno piazzato per il Roland Garros, lo slam parigino, che inizierà tra meno di una settimana. Bene, Jannik non è tra i favoriti, o almeno ha diversi uomini davanti. Ma è meglio così, forse. Quindi andiamo a vedere chi sono quelli che, secondo gli esperti analisti, possono riuscire a conquistare questo torneo così importante.