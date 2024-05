Far west a Roma | spari contro un’auto al Villaggio Prenestino Ferita una 81enne che si trovava a bordo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Scene da faroggi, a, nella zona del. Poco dopo le sei del pomeriggio si è verificata una sparatoria in strada, nel quale è rimastauna donna di 81 anni, ricoverata in gravi condizioni. Glidelsono stati esplosi direttamente daun’altra auto. Aldain corsa L’episodio si è verificato all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova, la donna, originaria di Reggio Calabria ma residente a, è stata colpita alla schiena da un proiettile. L’anziana sidi una Smart, seduta al lato passeggero, mentre al volante c’era un’amica al volante, quando due persone adi una Fiat 500 hanno sparato direttamente dall’auto senza scendere, all’altezza di via don Primo Mazzolari, di fronte al centro commerciale. La donnaè stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.