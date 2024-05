Cucini esulta Con cuore e grinta abbiamo superato un avversario forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Protagonista inaspettato ma assolutamente decisivo. Edoardoieri è stato decisivo per la vittoria della Mens Sana con un parziale di 5-0 che ha ridato il vantaggio alla ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball negli ultimissimi possessi del quarto quarto. "vinto una grande partita edimostrato oggi ma come in tutta la serie che lae ilpossono sopperire a differenze tecniche e di esperienza nei confronti di avversari molto forti". Così il numero 21 biancoverde a fine partita ieri sera. "Siamo stati bravi sinceramente a rivedere quegli errori che ci avevano penalizzato in gara 3. C’era sicuramente qualcosa da limare, qualche errore da evitare nelle partite dopo. La nostra forza è appunto evitare di fare gli stessi errori e concentrarsi su di noi e su cosa possiamo fare per migliorare". Adesso la gara torna al PalaOrlandi con la palla a due fissata per le 20,30 di sabato sera.