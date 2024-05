Cosa ha avuto Amici 23 - la mamma di Marisol chiarisce sulla sua salute

(Di giovedì 23 maggio 2024)23, la rivelazione choc su. È ancora fresca la vittoria di Sarah Toscano nell’ultima edizione del talent show di Canale 5. La cantante hala meglio su Petit, Holden, Mida e sui ballerinie Dustin. Forse un po’ a sorpresa visto che in tanti davano Petit e Holden come favoriti, ma alla fine è stato premiato il cammino di crescita della giovane artista. Sarah ha fatto sapere come spenderà i soldi vinti ad, 157mila euro: “Il montepremi lo investirò nella musica tra lezioni, vocal coach e strumenti“. Alla fine ha battuto proprio, vincitrice del circuito danza, che nel corso dell’anno aveva raccontato di averdei problemi diche l’avevano costretta a fermarsi. Ora è laa spiegare tutto. Leggi anche: “farò coi soldi vinti”.23, l’annuncio di Sarah: come userà il montepremi di 157mila euro La malattia di, parla laSilvia Diliddo, ladi, ha parlato della malattia della figlia nel corso di un’intervista al giornalista Rolando Repossi per il settimanale Di Più.

