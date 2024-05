Amici 23 - Sarah Toscano svela | Quando ho vint - Anna Pettinelli è venuta da me e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 23 maggio 2024), la giovane cantante di Vigevano che ha trionfato ad23, si è raccontata un’intervista ad Adnkronos, ripercorrendo i momenti più belli di questi mesi all’interno del talent show di Canale 5. Entrata decisamente in sordina all’interno del programma,è cresciuta notevolmente nel corso delle puntate, superando ogni aspettativa, ha dichiarato infatti: Non mi aspettavo di arrivare così lontano. Sono molto fiera di me e del percorso che ho fatto. Il punto di svolta per laè arrivato grazie a un confronto decisivo con la sua coach, Lorella Cuccarini, che l’ha messa alle strette dopo una performance poco convincente. Ha spiegato la giovane cantante: Dopo una gara cover, Lorella mi ha convocata e mi ha detto: ‘se tu continui così, io al serale non ti ci porto’. Non era una cosa bella, ma ho capito che voleva spronarmi e farmi credere nelle mie capacità. Fino a quel momento, ha dichiarato la vincitrice di: Le mie esibizioni erano frenate: avevo paura di sbagliare e di sembrare ridicola.