Scalvini o Pasalic a centrocampo? Il grande dubbio di Gasperini per la finale di Europa League

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mancano soltanto una manciata di ore al calcio d’inizio di Atalanta-Bayer Leverkusen, l’appuntamento più importante della storia nerazzurra, quello che vale la conquista dell’, edizione 2023/24. Atalanta contro Bayer sarà anche l’occasione per vedere a confronto due tra i migliori tecnici in circolazione in ambito europeo ovvero Gian Pieroe Xabi Alonso, capaci di plasmare due tra le realtà più convincenti in circolazione. Toccherà a loro due sciogliere gli ultimi dubbi di formazione prima di dare il la al tanto atteso faccia a faccia. In casa nerazzurra, ilè di fatto solamente uno e si colloca all’interno del pacchetto di. L’infortunio occorso a Marten de Roon nella finalissima di Coppa Italia impedirà all’olandese, impedirà al centrocampista olandese di prendere parte all’attodi Dublino.