Taxi - Uber fa quello che vuole | su Affari le ragioni dello sciopero

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 21 maggio 2024) Tutti i numeri sono occupati, non c’è niente da fare. Che sia alle porte della città o in pieno centro, isono introvabili a Roma, Milano e in altri grandi centri urbani. Un vero problema per chi, travolto dai problemi quotidiani, avrebbe avuto bisogno di un passaggio. Ma qual è il motivonazionale delle auto bianche? A spiegarcelo è Massimo Campagnolo, segretario dell’associazione di categoria Feder-Cisal. Segui sutaliani.