La lotta di Cate | Sto coi rifugiati E con le donne

(Di martedì 21 maggio 2024) Due Oscar vinti, carisma da vendere, movenze regali e semplicità quotidiana:Blanchett è una regina di Cannes. Nel film Rumours, che ha anche prodotto, interpreta la cancelliera tedesca durante un summit dei paesi del G7, che si ritrovano spersi in mezzo a una foresta. Segue svolgimento grottesco e paradossale. La politica, nella finzione del racconto. Ma anche nella realtà del suo impegno: ieriBlanchett ha partecipato all’incontro stampa “Displaced Stories“ organizzata dalla Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per la protezione e la gestione dei. È dal 2016 che l’attrice australiana è ambasciatrice di buona volontà dell’organizzazione. "Sono profondamente orgogliosa di questo ruolo – ha detto ieri – Non c’è mai stato un momento più cruciale e decisivo per stare dalla parte deie ...