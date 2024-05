Firenze - studenti occupano piazza San Marco davanti al rettorato di UniFI Il Senato accademico approva una mozione per il cessate il fuoco a Gaza

(Di martedì 21 maggio 2024) L’hanno ribattezzataShireen Abu Akleh, in ricordo della giornalista palestinese uccisa dalle truppe di Israele nel 2022 e oggi hanno ottenuto una prima vittoria grazie alla presa di posizione dell’Università di) contro la guerra in corso nella Striscia die l’apertura a istituire un comitato che valuti gli accordi con le università israeliane e l’industria bellica. Ormai da una settimana anche inSan, nel centro di, è arrivato il “movimento delle tende” nato negli Usa e diffusosi in tutta Europa e in Italia che riunisce migliaia dicontrari al “genocidio del popolo palestinese” e a favore dell’interruzione delle collaborazioni con gli atenei israeliani per impedire lo sviluppo di tecnologie ad ...

L’hanno ribattezzata piazza Shereen Abu Akleh, in ricordo della giornalista palestinese uccisa dalle truppe di Israele nel 2022 e oggi hanno ottenuto una prima vittoria. Ormai da una settimana anche in piazza San Marco , nel centro di Firenze , è arrivato il “movimento delle tende” nato negli Usa e diffusosi in tutta Europa e in Italia che riunisce migliaia di studenti contrari al “genocidio del popolo palestinese” e a favore dell’interruzione delle collaborazioni con gli atenei israeliani per impedire lo sviluppo di tecnologie ad uso bellico da parte dello Stato ebraico. tpi

Firenze , 21 maggio 2024 – quattro falchi sono stati recuperati in piazza Duomo a Firenze in meno di una settimana. In tutti e quattro i casi, gli animali, giovani, sani, con ogni probabilità ai primi, sfortunati voli, sono stati recuperati e soccorsi dall'Unità funzionale di igiene urbana veterinaria e sono poi stati affidati a Lipu Vicchio, dove saranno riabilitati al volo in appositi corridoi protetti. lanazione

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - Sciopero nazionale dei taxi,oggi dalle 8 alle 22, con una manifestazione a Roma, dalle 11 alle 17, a piazza San Silvestro. "E' fondamentale la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio ... servizitelevideo.rai

Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: i luoghi visitabili gratuitamente a Firenze - Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: i luoghi visitabili gratuitamente a firenze - Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 26 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIV edizione. Su 106 dimore che ... firenzetoday