Zan Pd | Quando parlai alla Camera delle unioni civili - mio padre fu molto orgoglioso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2024 “ho fatto il discorso prima dell'approvazionecon miopresente. Dopo pochi mesi è mancato, per cui è stato importante che sia riuscito ad ascoltare il mio discorso. Era. Organizzare il Pride a Padova, per la prima volta in una città di provincia. È statodifficile” così Alessandro Zan parlando a “Personale è Politico”, il format del Partito democratico ideato per presentare i candidati alle elezioni europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev