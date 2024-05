(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (askanews) – Leriunite Affari Costituzionali e Giustizia dellaavranno quattro giorni di tempo per esaminare il ddl, atteso in aula lunedì 27 maggio prossimo. Oggi si chiudono le audizioni – iniziate il 16 maggio – e domani alle 13 scadrà il termine per gli emendamenti. Il mandato al relatore dovrà arrivare entro questa settimana. È quanto stabilito oggi dall’ufficio di presidenza delleriunite.no leche sottolineano come il ddl di iniziativa governativa (Piantedosi-Nordio-Crosetto), approvato lo scorso novembre in Consiglio dei ministri e presentato allail 22 gennaio, sia stato “scongelato” a ridosso delle elezioni europee dopo mesi di inattività: due sedute di discussione ...

Pdl Lega per reintrodurre la leva: "6 mesi obbligatori per i giovani tra 18 e 26 anni" - Pdl Lega per reintrodurre la leva: "6 mesi obbligatori per i giovani tra 18 e 26 anni" - Ecco nero su bianco, presentato alla camera, il progetto di legge leghista (titolo: "Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e delega al Governo per la sua disciplina") per ...

Ora anche Samsung Galaxy S21 FE supporta l’app Camera Assistant - Ora anche Samsung Galaxy S21 FE supporta l’app camera Assistant - camera Assistant è ora compatibile con Samsung Galaxy S21 FE grazie all'aggiornamento alla One UI 6.1: ecco come installare l'app!

Sprint Commissioni Camera su ddl sicurezza,protesta opposizioni - Sprint commissioni camera su ddl sicurezza,protesta opposizioni - Roma, 20 mag. (askanews) - Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della camera avranno quattro giorni di tempo per esaminare il ...