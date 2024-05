Cpi - il procuratore Khan chiede ai giudici mandati di arresto per Netanyah - Gallant e tre leader di Hamas

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilcapo della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Kahn, ha chiesto aide L’Aja di emettere una serie didinei confronti del primo ministro di israeliano, Benjaminu, e del suo ministro della Difesa Yoav, nonché per idi, Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, per la condotta nella guerra tuttora in corso nella Striscia di Gaza e per gli attentati del 7 ottobre in Israele. Le accuse contro i vertici di Tel Aviv, ha annunciato oggi Kahn in una nota, riguardano crimini come “sterminio, l’uso della fame come metodo di guerra, inclusa la negazione degli aiuti umanitari, la presa di mira deliberata dei civili durante il conflitto e altri crimini di guerra”. Le richieste di ...