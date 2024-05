Rovella al 45? | Tudor ci dice sempre queste 3 cose Spiego

Leggi tutta la notizia su inter-news

Nicolò è stato intervistato su DAZN al termine del primo tempo di Inter-Lazio, partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, chiuso sul risultato di 0-1, frutto del gol di Daichi Kamada al 32?. INTERVISTA – le parole su DAZN da parte di Nicolò dopo il primo tempo di Inter-Lazio, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. «Cosa ci sta chiedendo di tenere il possesso, cercare di far girare la squadra e poi di stare in pressione 1 contro 1 con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan. Cosa ho detto a Kamada? Niente di che, ho detto: "Vamos Daichi, vamos"».