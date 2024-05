Leclerc dopo Imola ha un sospetto su Red Bull e McLaren | “Fanno qualcosa di strano col motore”

(Di domenica 19 maggio 2024) Analizzando il weekend di gara della Formula 1 2024 ail pilota della Ferrari Charlesha sollevato dei dubbi riguardo ad alcune strane manovre in termini di strategia motore che le rivali Redavrebbero fatto in rettilineo soprattutto nelle qualifiche.

vince ancora il campione iridato in carica Max Verstappen , che si prende anche il GP del Made in Italy ed Emilia Romagna nello storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola , davanti a Lando Norris e Charles Leclerc L'articolo Formula 1, Gp Imola : ...

Verstappen vince a Imola davanti a Norris, terzo Leclerc - Verstappen vince a imola davanti a Norris, terzo leclerc - 1 minuto per la lettura imola (ITALPRESS) – Vince, ma non senza soffrire, Max Verstappen, che porta sul gradino più alto del podio la sua Red Bull al termine di un weekend piuttosto complicato tra le ...

Formula 1, Gp Imola: trionfo Verstappen davanti a Norris, Ferrari sul podio con Leclerc - Formula 1, Gp imola: trionfo Verstappen davanti a Norris, Ferrari sul podio con leclerc - Podio per leclerc che ha chiuso in terza posizione ... un solo giro per raggiungere il brasiliano è il francese nel libro dei primati. La Pole di imola per Max Verstappen significa aver uguagliato ...

F1, Verstappen vince in volata a Imola davanti a uno scatenato Norris, Leclerc porta la Ferrari sul podio - F1, Verstappen vince in volata a imola davanti a uno scatenato Norris, leclerc porta la Ferrari sul podio - Dopo aver mancato il successo a Miami, Max Verstappen ha voluto rispondere con forza e si è aggiudicato il Gran Premio del Made in Italy e ...