Judo - Italia con un oro e un argento nel day-1 ai Mondiali di Abu Dhabi Azzurri eliminati nei -60 kg

(Di domenica 19 maggio 2024) L’conclude la prima giornata deidiad Abuin testa al medagliere, con un oro e un. Un bilancio straordinario frutto di quanto conquistato da Odette Giuffrida nei -52 kg e da Assunta Scutto nei -48 kg. Giuffrida ha interrotto il digiuno dorato per la selezione del Bel Paese, ricordando i metalli pregiati vinti da Alessandra Giungi e da Emanuela Pierantozzi nel 1991 a Barcellona. 33 anni dopo è toccato a Odette mettersi al collo un oro lucente, con le trenta primavere in vista. In un palmares già ricco di successi (2 medaglie olimpiche, 17 podi nei Grand Slam, 4 podi continentali), è arrivata la terza medaglia iridata della carriera (1 oro e 2 bronzi) e la prima sul podio più alto. Giuffrida si è imposta nell’atto conclusivo contro l’uzbeka Diyora Keldiyorova (n.2 del ...