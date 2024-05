Ultimi giorni per chiedere il bonus psicologo | a chi spetta e come averlo

Gli iPad vengono tenuti più a lungo, in un'indagine la tendenza degli ultimi anni - Gli iPad vengono tenuti più a lungo, in un'indagine la tendenza degli ultimi anni - Apple ha aggiornato nei giorni scorsi buona parte della gamma tablet. iPad Pro è il primo prodotto dell'azienda con il chip M4, iPad Air non ha un chip così "fresco", ma l'M2, per la tipologia di prod ...

Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin con 75 coltellate - Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin con 75 coltellate - Le indagini sulla morte di Giulia Cecchettin, avvenuta l’11 novembre scorso e seguita dal ritrovamento del suo corpo una settimana dopo nei pressi del lago di Barcis, hanno portato alla luce nuovi det ...

Agricoltura, la ferita si riapre: "Dalle piogge fino alla grandine, un’altra batosta per i produttori" - Agricoltura, la ferita si riapre: "Dalle piogge fino alla grandine, un’altra batosta per i produttori" - Alberto Notari (Cia) fa il punto: "Colpiti vigneti e frutteti in diverse zone della nostra provincia. Le aziende maggiormente a rischio Sono quelle nate da poco. Troppe criticità negli ultimi anni".