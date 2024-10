Calcio Padova: nella serata odierna Luca Destro assume la carica di VicePresidente della società. Questo il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito della squadra biancoscudata: «Il Calcio Padova informa che l’assemblea dei soci tenutasi in data 28 ottobre 2024 ha Padovaoggi.it - Calcio Padova, novità nei ruoli societari: Luca Destro diventa Vice Presidente Leggi tutto su Padovaoggi.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Padovaoggi.it: Cambio ai vertici del: nella serata odiernaassume la carica didella società. Questo il comunicato apparso pochi minuti fa sul sito della squadra biancoscudata: «Ilinforma che l’assemblea dei soci tenutasi in data 28 ottobre 2024 ha

Calcio Padova, novità nei ruoli societari: Luca Destro diventa Vice Presidente

Si rafforza la squadra manageriale biancoscudata con la nomina di Luca Destro, socio e consigliere già titolare della delega per il settore giovanile, come vice presidente ...

Verso Padova-Renate: le novità e probabili formazioni, intanto il Vicenza frena a Novara

Turno infrasettimanale in Serie C, valido per la 12ªgiornata. Gli uomini di Andreoletti attesi all'Euganeo dalla sfida contro il Renate e con la possibilità di ampliare il distacco, in caso di vittori ...

Calcio: U21; i convocati per l'Irlanda, novità Palestra

La novità assoluta è Marco Palestra ... Giovedì 10 ottobre, con calcio d'inizio alle 15, è invece in programma un test amichevole contro il Livorno (Serie D). Questo l'elenco completo.

Serie A: novità regolamentari anche per la massima serie femminile?

Nei giorni scorsi il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di quello che potrebbe essere il calcio del futuro in Italia. L’apertura ad eventuali novità tecnologiche e regolamentari ...