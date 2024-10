Como, 31 ottobre 2024 - In poco più di mezz'ora la Lazio pare chiudere la pratica Como grazie al rigore trasformato da Castellanos (punito dopo on field review un fallo di mano di Dossena) e al destro del solito Pedro. Poi nella ripresa comincia una nuova partita, con diversi protagonisti: da Mazzitelli, autore di uno straordinario gol in rovesciata, all'arbitro Pairetto, che nel giro di 3' sventola il secondo cartellino giallo prima a Braunoder e poi a Tavares (entrambi estremamente ingenui). Sport.quotidiano.net - Como-Lazio 1-5, pokerissimo biancoceleste al Sinigaglia Leggi tutto su Sport.quotidiano.net ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sport.quotidiano.net:, 31 ottobre 2024 - In poco più di mezz'ora lapare chiudere la praticagrazie al rigore trasformato da Castellanos (punito dopo on field review un fallo di mano di Dossena) e al destro del solito Pedro. Poi nella ripresa comincia una nuova partita, con diversi protagonisti: da Mazzitelli, autore di uno straordinario gol in rovesciata, all'arbitro Pairetto, che nel giro di 3' sventola il secondo cartellino giallo prima a Braunoder e poi a Tavares (entrambi estremamente ingenui).

Como-Lazio 1-5, gol e highlights: doppio Castellanos, reti di Pedro, Patric e Tchaouna

Como-Lazio 1-5, le pagelle: Pedro dà un dispiacere all'amico Fabregas, doppietta per Castellanos

La Lazio domina una partita rocambolesca ma mai in discussione con un netto 1-5. Castellanos torna al gol ... CASTELLANOS 7,5 Una rete per aprire e una per finire le speranze del Como, una doppietta ...

Serie A, Como-Lazio 1-5: Castellanos guida la cinquina biancoceleste

(Adnkronos) - Vince ancora la Lazio, che batte il Como 5-1 nella decima giornata di Serie A. Al Sinigaglia decide la doppietta di Castellanos e le reti di Pedro, Patric e Tchaouna. Nel mezzo il bel g ...

Como-Lazio 1-5: manita biancoceleste al Sinigaglia, Baroni è terzo

La Lazio fa sul serio, batte in trasferta il Como e agguanta Atalanta e Fiorentina a quota 19 punti in zona Champions League. Al Sinigaglia finisce 5-1 per i biancocelesti grazie alla doppietta di ...