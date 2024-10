Sport.quotidiano.net - Scherzetto Armani, la Virtus lotta ma il derby europeo è di Milano

, 31 ottobre 2024 - Ilsorride all'che, al Forum di Assago si impone 99-90 su una volenterosa, ma troppo corta,Bologna. Nella notte di Halloween il dolcetto va ache fa loallabattendola e lasciandola in fondo alla classifica. Il primo tempo è tutto per, mentre nella ripresa una gagliardaribalta il punteggio nella terza frazione di gioco, ma per la formazione bianconera non basta conpiù lunga e profonda (nonostante assenze importanti tra cui anche quella di coach Messina) che ha la meglio su unacorta che riceve ottime ottime risposte da Belineli, Shengelia e Cordineri e pessime da Clyburn ancora una volta latitante.sempre avanti,che in difesa tiene, mentre in attacco fatica tantissimo con poche, pochissime idee e decisamente confuse.