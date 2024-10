Milan-Fonseca Il portoghese ha i giorni contati

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnerazzurro.it: 14 punti conquistati in 9 partite. Sono questi i numeri del biglietto da visita di Pauloal pubblico del. Un trend lontano da ciò che la dirigenza si aspettava, con ilche sin dalle prime uscite del suo Diavolo non è mai sembrato essere saldamente seduto sulla sua poltrona in panchina, costringendo gli stessi vertici a fare delle inevitabili considerazioni sul suo operato. Serve un cambio? La vetta della classifica è distante già ben 11 punti, che sarebbero potuti essere 8 in caso di vittoria sul campo del Bologna, match poi non disputatosi a causa dell’emergenza pioggia sul territorio, ma il focus è un altro.