Dybala alla Roma di Ivan Juric per battere il Torino e risollevarsi dopo la batosta contro la Fiorentina. I giallorossi si impongono 1-0 all'Olimpico grazie ad un gol dell'argentino, giocando comunque una buona gara, e guadagnano tre punti importanti salendo a 13 in campionato, mentre i granata di Leggi tutto su Periodicodaily.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Periodicodaily.com: (Adnkronos) – Basta un gol di Pauloalladi Ivanper battere ilrsi dopo la batosta contro la Fiorentina. Isi impongono 1-0 all'Olimpico grazie ad un gol dell'argentino, giocando comunque una buona gara, e guadagnano tre punti importanti salendo a 13 in campionato, mentre i granata di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Como-Lazio 1-5, lapiega il Toro 1-0 di misura. Genoa-Fiorentina 0-1, la viola supera la Juve - Como-Lazio 1-5. Fine partita;1-0: video, gol e highlights;1-0, pagelle e tabellino: Dybala nel momento del bisogno, la 'Lupa' torna a vincere; Le pagelle di1-0: Dybala segna un gol pesante approfittando della sciocchezza di Linetty;1-0: decisivo Paulo Dybala. I giallorossi ritrovano i 3 punti;1-0, pagelle: basta Dybala per salvare Juric. Linetty-Masina: la frittata è fatta. Brilla Pisilli.; Approfondisci 🔍

Serie A, Roma-Torino 1-0: Dybala scaccia i fantasmi

(sportmediaset.mediaset.it)

Dopo la sconfitta contro Inter e l'imbarcata a Firenze, la Roma tona a vincere dopo un mese di astinenza e rialza la testa. Nella decima giornata di Serie A la squadra di Juric batte 1-0 il Torino e ...

Roma-Torino 1-0, Dybala salva Juric e risolleva i giallorossi

(msn.com)

(Adnkronos) - Basta un gol di Paulo Dybala alla Roma di Ivan Juric per battere il Torino e risollevarsi dopo la batosta contro la Fiorentina. I giallorossi si impongono 1-0 all'Olimpico grazie ad un g ...

Roma-Torino 1-0, le pagelle: Dybala, che perla! Pisilli, prova di serietà. E Juric scaccia le streghe dell'esonero

(msn.com)

La AS Roma torna alla vittoria in campionato ... E il livello di pericolo per il Torino si alza quando cerca la spinta sul fondo. Al 24’ prova al volo impegnando Milinkovic, poi dialoga bene con ...

Roma-Torino 1-0: video, gol e highlights

(sport.sky.it)

La Roma ritrova i tre punti, vincendo contro il Torino nella gara conclusiva della 10^ giornata. Il timbro sul successo dell'Olimpico lo mette Dybala che intercetta il retropassaggio di Linetty, salta ...