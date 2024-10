colleghi si è trasformato in un emergenza sanitaria in Usa perché uno dei piatti cucinato a casa e condiviso era contaminato. Per tutti quelli che lo hanno mangiato è arrivata una Intossicazione da stafilococco. Fanpage.it - Porta cibo da casa al picnic aziendale, decine di colleghi in ospedale: Intossicazione da stafilococco Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: L'evento trasi è trasformato in un emergenza sanitaria in Usa perché uno dei piatti cucinato ae condiviso era contaminato. Per tutti quelli che lo hanno mangiato è arrivata unada

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:daal picnic aziendale, decine di colleghi in ospedale: Intossicazione da stafilococco; 15 lunchbox termiche per goderti ovunque una pausa pranzo coi fiocchi; Il mestiere di rider, le storie di chi ciil; Doggy bag: perché è così importante e perché in Italia è poco diffusa; L’Osteria dei Fratelli Mori, il ristorante che con iltial centro di Roma; Arriva la legge per la doggy bag obbligatoria: multe fino a 125 euro; Approfondisci 🔍

Cibo ‘delivery’ a casa per tre italiani su quattro

(ticinonotizie.it)

Italiani non solo appassionati di delivery, tanto da non rinunciarci, ma sono anche sempre più quelli “a portata di rider”. Tre italiani su quattro, il 76%, sono ormai raggiunti da un sistema di conse ...

Street food: a casa è meglio

(msn.com)

La passione per lo street food non conosce decrescita: chi soffre di intolleranze alimentari, tuttavia, spesso preferisce prepararlo in casa. Ecco perchè ...

5 bufale sul cibo sfatate dai tecnologi alimentari

(msn.com)

Perché nascono le fake news alimentari? Quale il meccanismo che ci porta a credere a fonti poco affidabili e a dubitare della scienza? Perché in tema di cibo e diete ci affidiamo più spesso a sedicent ...

Storia del cuoco-attore che porta in scena il cibo. E lo trovi in cucina in un bistrot di Milano

(milanotoday.it)

Si chiama Giancarlo Bloise ed è un cuoco e attore teatrale che nel suo spettacolo Cucinar Ramingo porta in scena il valore del cibo tra miti e ricette antiche. A Milano lo trovate dietro i fornelli di ...