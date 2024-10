serata di Halloween per quanto riguarda la Alps Hockey League 2024-2025 e, tra le altre cose, si trattava di un derby di grande interesse. Si sfidavano, infatti, i Vipiteno Broncos e SGC Cortina. Il risultato ha visto il successo degli ampezzani per 3-1. Vipiteno BRONCOS-SGC Cortina 1-3 Il match prende il via con il vantaggio dei padroni di casa con Krusselburger dopo 7:29, quindi pareggio di Cortina con Lehtonen al 10:52. Passano a condurre gli ospiti con Saha al 29:39, quindi 3-1 finale con Lacedelli al 59:22. Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo di Cortina in casa di Vipiteno Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Un solo match in scena in questadi Halloween per quanto riguarda la2024-2025 e, tra le altre cose, si trattava di un derby di grande interesse. Si sfidavano, infatti, iBroncos e SGC. Il risultato ha visto ildegli ampezzani per 3-1.BRONCOS-SGC1-3 Il match prende il via con il vantaggio dei padroni dicon Krusselburger dopo 7:29, quindi pareggio dicon Lehtonen al 10:52. Passano a condurre gli ospiti con Saha al 29:39, quindi 3-1 finale con Lacedelli al 59:22.

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successo di Cortina in casa di Vipiteno

Un solo match in scena in questa serata di Halloween per quanto riguarda la Alps Hockey League 2024-2025 e, tra le altre cose, si trattava di un derby di ...

Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Renon e Unterland Cavaliers nel derby con Cortina

Ben 5 i match in programma nella serata di Alps Hockey League 2024-2025 con 4 squadre italiane impegnate, 2 delle quali in un importante derby. Successo ...

Renon si aggiudica il derby con il Gherdeina

Sabato sera con spettacolo ed emozioni sul ghiaccio in Alps Hockey League. Il Renon, reduce dalla sconfitta di giovedì contro Salisburgo, si riscatta nell'atteso derby contro il Gherdeina ...

Nelle gare del martedì, Renon ed Unterland vincono largamente.

——————————————————————————————————————————— Lo Zell am See, vincendo in rimonta ...