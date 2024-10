Alfonso D’Apice sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello e il suo ingresso nella Casa lascerà senza parole l’ex fidanzata Federica Petagna. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela sul portale di informazione Dagospia. Federica Petagna è entrata a far parte del reality show condotto da Alfonso Signorini solo la settimana scorsa, durante la diretta del 28 ottobre. La sua esperienza al Grande Fratello è cominciato con un filmato che mostrava la sua recente partecipazione al docureality Temptation Island, insieme al fidanzato, ormai ex, Alfonso D’Apice. Sul sito di Dagospia si legge: «Alfonso Signorini gioca la carta Temptation Island. Nella casa più spiata d’Italia lunedì scorso ha fatto il suo ingresso Federica Petagna, la ragazza ha partecipato al docureality prodotto da Fascino con il fidanzato Alfonso D’Apice. Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Dailyshowmagazine.com: (Adnkronos) –sarà un nuovo concorrente dele il suo ingresso nella Casa lascerà senza parole. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela sul portale di informazione Dagospia.è entrata a far parte del reality show condotto daSignorini solo la settimana scorsa, durante la diretta del 28 ottobre. La sua esperienza alè cominciato con un filmato che mostrava la sua recente partecipazione al docureality, insieme al fidanzato, ormai ex,. Sul sito di Dagospia si legge: «Signorini gioca la carta. Nella casa più spiata d’Italia lunedì scorso ha fatto il suo ingresso, la ragazza ha partecipato al docureality prodotto da Fascino con il fidanzato

Alfonso D'Apice al Grande Fratello: dopo Temptation Island raggiunge l'ex fidanzata Federica Petagna

Federica Petagna è entrata a far parte del reality show condotto da Alfonso Signorini solo la settimana scorsa, durante la diretta del 28 ottobre. La sua esperienza al Grande Fratello è cominciato con ...

Alfonso D’Apice al Grande Fratello, l’ex fidanzato di Federica Petagna scelto come nuovo concorrente

Alfonso D'Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, è stato scelto come nuovo concorrente del Grande Fratello: la notizia arriva da Dagospia ...

Alfonso D'Apice nuovo concorrente al Grande Fratello: «Sarà in casa con l'ex fidanzata Federica Petagna»

Alfonso D'Apice sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello e raggiungerà in casa l'ex fidanzata Federica Petagna che pensava di avere ormai chiuso a tutti gli effetti la ...

Grande Fratello, Alfonso D’Apice di Temptation Island è un nuovo concorrente, l’indiscrezione

Anche quest'anno Alfonso Signorini trasforma il suo reality show in uno spin-off del programma di Filippo Bisciglia: i protagonisti del remake saranno Federica e Alfonso e, probabilmente, il tentatore ...