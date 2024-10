turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie A. Negli ultimi tre incontri della decima giornata della massima Serie sono arrivati i successi di Fiorentina, Lazio e Roma. A Marassi, sfida della Viola contro il Genoa e affermazione esterna della formazione toscana, grazie alla marcatura del tedesco Robin Gosens al 72?. Una partita in cui rossoblu hanno da recriminare per le chance non sfruttate, anche per meriti di un grandioso David de Gea tra i pali della porta gigliata. Con questo risultato, la formazione allenata da Raffaele Palladino si è portata in quarta posizione, agganciando a 19 punti l’Atalanta, mentre il Grifone è fanalino di coda di questo campionato con 6 punti. Nettissima la vittoria dei biancocelesti a Como. La squadra di Marco Baroni ha rifilato un perentorio 5-1 ai padroni di casa. Oasport.it - Roma e Fiorentina vittoriose di misura nel 10° turno di Serie A. Cinquina della Lazio Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Calato il sipario sulinfrasettimanale del campionato di calcio diA. Negli ultimi tre incontridecima giornatamassimasono arrivati i successi di. A Marassi, sfidaViola contro il Genoa e affermazione esternaformazione toscana, grazie alla marcatura del tedesco Robin Gosens al 72?. Una partita in cui rossoblu hanno da recriminare per le chance non sfruttate, anche per meriti di un grandioso David de Gea tra i paliporta gigliata. Con questo risultato, la formazione allenata da Raffaele Palladino si è portata in quarta posizione, agganciando a 19 punti l’Atalanta, mentre il Grifone è fanalino di coda di questo campionato con 6 punti. Nettissima la vittoria dei biancocelesti a Como. La squadra di Marco Baroni ha rifilato un perentorio 5-1 ai padroni di casa.

