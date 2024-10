derby di Eurolega è delL’Olimpia Milano. L’EA7 batte la Virtus Bologna 99-90 e trova la seconda vittoria della sua stagione, provando a dare una svolta al suo cammino europeo. Partita intensa, che valeva molto visto il momento negativo di entrambe le squadre e che si è decisa negli ultimi cinque minuti. Milano abbandona così l’ultimo posto, mentre ci resta la Virtus che resta ancora con una sola vittoria. Milano ha un Mirotic in doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi, oltre al solito contributo offensivo di Zach LeDay, che chiude con 19 punti. Un grande protagonista della serata milanese è Fabien Causeur con 18 punti ed importanti anche i 14 di Stefano Tonut. La Virtus è quasi tutta nella coppia Shengelia-Belinelli. Il georgiano è il miglior marcatore del match con 25 punti, mentre il capitano bolognese chiude con 21 punti. Oasport.it - L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna e si prende il derby di Eurolega Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Oasport.it: Ildiè del. L’EA7la99-90 e trova la seconda vittoria della sua stagione, provando a dare una svolta al suo cammino europeo. Partita intensa, che valeva molto visto il momento negativo di entrambe le squadre e che si è decisa negli ultimi cinque minuti.abbandona così l’ultimo posto, mentre ci resta lache resta ancora con una sola vittoria.ha un Mirotic in doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi, oltre al solito contributo offensivo di Zach LeDay, che chiude con 19 punti. Un grande protagonista della serata milanese è Fabien Causeur con 18 punti ed importanti anche i 14 di Stefano Tonut. Laè quasi tutta nella coppia Shengelia-Belinelli. Il georgiano è il miglior marcatore del match con 25 punti, mentre il capitano bolognese chiude con 21 punti.

L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna e si prende il derby di Eurolega

EL - Olimpia Milano vs Virtus Bologna, la diretta, 4Q (93-86 9' ) timeout

Quarto quarto: Ricci sbaglia il primo tiro per Milano, Shengelia per Polonara e Virtus ... Morgan entra troppo facilmente nella difesa biancorossa e la Virtus sul +6. Prova Mirotic a risvegliare ...

EL - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: diretta, i quintetti

Arriva la serata del derby italiano in Eurolega ma purtroppo le nostre formazioni dividono con l'Alba Berlino l'ultima posizione in classifica dopo 6 partite.

Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

E’ il giorno del primo derby tricolore di Eurolega! Oggi giovedì 31 ottobre l’Unipol Forum di Assago sarà teatro della sfida tutta italiana tra l’Olimpia ...