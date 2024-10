Wall Street chiude in forte ribasso con sell-off tech Nasdaq -28%

Wall Street che spazza via i guadagni di ottobre affossata dal sell-off sui titoli tech dopo le trimestrali di Microsoft e Meta, che hanno deluso il mercato, nonostante i loro utili abbiano battuto le aspettative. L’indice Dow Jones ha perso lo 0,93%, l’S&P500 l’1,89%, il Nasdaq il 2,81%. il titolo Microsoft ha lasciato sul terreno il 6%, mettendo a segno la giornata peggiore degli ultimi due anni dopo una guidance inferiore alle stime degli analisti, Meta il 4%. L'articolo Wall Street chiude in forte ribasso con sell-off tech, Nasdaq -2,8% proviene da Ildenaro.it. Leggi tutto su Ildenaro.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: Milano, 31 ott. (askanews) – Seduta da dimenticare perche spazza via i guadagni di ottobre affossata dal-off sui titolidopo le trimestrali di Microsoft e Meta, che hanno deluso il mercato, nonostante i loro utili abbiano battuto le aspettative. L’indice Dow Jones ha perso lo 0,93%, l’S&P500 l’1,89%, ilil 2,81%. il titolo Microsoft ha lasciato sul terreno il 6%, mettendo a segno la giornata peggiore degli ultimi due anni dopo una guidance inferiore alle stime degli analisti, Meta il 4%. L'articoloincon-off-2,8% proviene da Ildenaro.it.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inribasso con sell-off tech, Nasdaq -2,8%; Borse,incalo: -2,6%. Europa limita debacle ma Milano (-2,3%) è la peggiore; La diretta da| Borse Usa in rosso: Nasdaq -2,4%. I mercati temono che gli Usa cadano in recessione; Le Borse di oggi, 5 agosto, Tokyo va a picco e perde il 12,4%. Milanoincalo e brucia 15 miliardi di euro. Il Dow Jones giù di mille punti;inrialzo dopo il rapporto sul lavoro Usa; Borse, il venerdì nero di Big tech: Intel affonda (-26%),a picco, Milanoa -2,6%: cosa succede?; Approfondisci 🔍

Wall Street chiude in forte ribasso con sell-off tech, Nasdaq -2,8%

(askanews.it)

Milano, 31 ott. (askanews) – Seduta da dimenticare per Wall Street che spazza via i guadagni di ottobre affossata dal sell-off sui titoli tech dopo le trimestrali di Microsoft e Meta, che hanno deluso ...

Big Tech rovina i piani di Wall Street: ok Amazon e Intel. Apple aggrappata all’iPhone

(informazione.it)

I risultati solidi di Alphabet, Microsoft e Meta non sono riusciti a migliorare il sentiment del mercato azionario USA, ora sotto pressione a causa del rafforzamento del dollaro e dei rendimenti in cr ...

Wall Street: Nasdaq chiude la settimana in positivo, ma incertezze in vista delle elezioni

(businesscommunity.it)

La settimana si è conclusa con il Nasdaq in rialzo, trainato dalle azioni delle megacap, mentre gli investitori si preparano per i risultati trimestrali di alcune delle più grandi aziende di Wall ...

Wall Street in rosso al giro di boa con titoli tech

(teleborsa.it)

Wall Street prosegue gli scambi in deciso ribasso, scontando i risultati deludenti annunciati dalle big tech, come Microsoft e Meta, e alcuni ...