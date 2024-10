Benevento, in vantaggio 2-0 a Crotone e a +6 sulle seconde, complice il pareggio che stava maturando allo ‘Zaccheria’ tra Foggia e Cerignola. Poi ci hanno pensato le reti di Paolucci e la doppietta allo ‘Scida’ di Tumminello nel finale a ridurre in maniera drastica il vantaggio del Benevento capolista sul Cerignola, ora a -2 dalla squadra di Auteri che dopo il dodicesimo turno ha visto dimezzare il precedente margine sui pugliesi. Nella altre gare, blitz del Monopoli a Latina mentre il Catania non è andato oltre l’1-1 nella trasferta di Torre del Greco. Anteprima24.it - Sliding Doors Benevento, giallorossi da +6 a +2 nel finale Leggi tutto su Anteprima24.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Anteprima24.it: Tempo di lettura: < 1 minutoA venti minuti dal triplice fischio stava iniziando ad assumere i contorni di una vera e propria fuga quella del, in vantaggio 2-0 a Crotone e a +6 sulle seconde, complice il pareggio che stava maturando allo ‘Zaccheria’ tra Foggia e Cerignola. Poi ci hanno pensato le reti di Paolucci e la doppietta allo ‘Scida’ di Tumminello nela ridurre in maniera drastica il vantaggio delcapolista sul Cerignola, ora a -2 dalla squadra di Auteri che dopo il dodicesimo turno ha visto dimezzare il precedente margine sui pugliesi. Nella altre gare, blitz del Monopoli a Latina mentre il Catania non è andato oltre l’1-1 nella trasferta di Torre del Greco.

Il Benevento va a passo di carica: primo allungo per i giallorossi

Non proprio un dettaglio, ma è ciò che ha permesso al Benevento di imporsi in maniera ... gli errori sotto porta finirono per costringere i giallorossi a doversi accontentare del pari, al ...

BENEVENTO CALCIO, NESSUNA SOSTA PER I GIALLOROSSI

Nessuna sosta per il Benevento Calcio che ... La preparazione dei giallorossi continuerà nella giornata di domani.

Indagati quattro giallorossi della passata stagione in B: Pastina, Letizia, Coda e Forte. Scommesse, l’inchiesta si allarga a Benevento

e gli ex giallorossi Gaetano Letizia (Feralpisalò, in prestito dal Benevento), Massimo Coda (Cremonese, in prestito dal Genoa), e Francesco Forte del Cosenza, in prestito dall’Ascoli).

BENEVENTO. CALCIO. NESSUNA SOSTA PER I GIALLOROSSI, GIOVEDI TRASFERTA A CROTONE

Nessuna sosta per il Benevento Calcio che, questa mattina, è tornato subito al lavoro presso la struttura sportiva dell’Imbriani. L’allenamento di ripresa, per chi è subentrato nel secondo ...