morto nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, in un Incidente in via Appia, a Itri, che ha coinvolto la moto 125 della vittima, un altro motociclo della stessa cilindrata, due macchine e un furgone. Sul posto i carabinieri della Radiomobile di Scauri di Minturno, a Latina. Sono Leggi tutto su Periodicodaily.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Periodicodaily.com: (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni ènel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, in unin via Appia, a, che ha coinvolto la125 della vittima, un altrociclo della stessa cilindrata, due macchine e un furgone. Sul posto i carabinieri della Radiomobile di Scauri di Minturno, a Latina. Sono

Incidente a Itri, morto ragazzo di 16: lo scontro tra una moto e un furgone

Incidente devastante sull'Appia: un 16enne è morto, ferito un altro ragazzino. Coinvolti più veicoli

Incidente a Itri, morto un 16enne in sella a una moto

Schianto a Itri tra moto e furgone, muore un ragazzo di 16 anni

