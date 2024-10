della storia della Spagna a memoria d’uomo, quello causato dalle piogge torrenziali portate dal fenomeno metereologico Dana. Oltre 150 morti solo nella regione di Valencia. Proseguono senza sosta le ricerche dei corpi senza vita ancora bloccati nelle auto sommerse o negli edifici allagati. Il racconto da Valencia della corrispondente di LaPresse Lucrezia Clemente. Lapresse.it - Alluvione Spagna, il racconto da Valencia della corrispondente Lucrezia Clemente Leggi tutto su Lapresse.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lapresse.it: È il disastro naturale più mortalestoriaa memoria d’uomo, quello causato dalle piogge torrenziali portate dal fenomeno metereologico Dana. Oltre 150 morti solo nella regione di. Proseguono senza sosta le ricerche dei corpi senza vita ancora bloccati nelle auto sommerse o negli edifici allagati. Ildadi LaPresse

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ildadella corrispondente Lucrezia Clemente;, ildella pratese Noemi Neri: “Disastro in strada, negozi presi d’assalto”; Ilesclusivo dell'inviato di Repubblica dalle zone più colpite dall'in, le testimonianze degli studenti Fvg in Erasmus inin, tra i morti anche una bimba di 3 mesi con la madre: la disperazione del padre; Alluvioni in, i testimoni veronesi: «Onda di fango, scene impressionanti: le persone sopra le auto per salvarsi»; Approfondisci 🔍

Alluvione Spagna, il racconto da Valencia della corrispondente Lucrezia Clemente

(lapresse.it)

È il disastro naturale più mortale della storia della Spagna a memoria ... solo nella regione di Valencia. Proseguono senza sosta le ricerche dei corpi senza vita ancora bloccati nelle auto sommerse o ...

Alluvione a Valencia, il racconto: “In alcune città è stato un disastro, le persone sono sotto shock”

(fanpage.it)

A Fanpage.it Paloma, guida turistica che vive e lavora a Valencia, ha raccontato quanto accaduto nelle scorse ore nel sud-est della Spagna ...

Spagna, viaggio a Valencia nell’area più colpita dall’alluvione: “Vivi per miracolo ma abbiamo perso tutto”

(lapresse.it)

L'inondazione è stata "terribile", "non si può descrivere a parole", "grazie a Dio siamo vivi ma abbiamo perso tutto". Yasmine, 30 anni, è intenta a togliere ...

Alluvione Valencia, il racconto della pratese Noemi Neri: “Disastro in strada, negozi presi d’assalto”

(msn.com)

Valencia, 31 ottobre 2024 – “Eravamo a teatro, è suonato a tutti il cellulare con l’allarme della protezione civile. Hanno interrotto un attimo lo spettacolo, che poi è ripreso, chiedendoci di mettere ...