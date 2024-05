Stritolato dai rulli - operaio muore al lavoro Scattano le indagini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 16 maggio 2024) Fornaci di Barga (Lucca), 16 aprile 2024 – Tragedia sula Fornaci. Undi 50 anni, residente nel comune di Barga, Nicola Corti, è morto all’interno dello stabilimento della Kme. L’uomo è rimasto schiacciato tra duedel laminatoio. Il fatto è avvenuto all’interno del reparto laminatoio sesto presso il Forno Flottante, forno dove scorre il nastro di metallo che deve essere laminato e che va in continuo. Corti è stato trovato schiacciato tra iche si trovano però all’uscita dell’impianto di laminazione. Non si sa il motivo per il quale il cancelletto di ingresso al macchinario era in quel momento aperto, ma per qualche motivo l’si è comunque avvicinato aie lì ed è avvenuta la tragedia. In quel momento Corti era solo al macchinario. L’hanno trovato ...