Silvio Soldini racconta le donne costrette ad assaggiare il cibo di Hitler ne Le assaggiatrici FOTO

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 16 maggio 2024) Al via domani 17 maggio in Alto Adige le riprese de Le, il nuovo film dicon un cast interamente tedesco.si troverà a dirigere un cast interamente tedesco nella sua nuova fatica, Le, pellicola incentrata sulleadildiper evitare possibili attentati. Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun saranno domani sul set sito in Alto Adige, in provincia di Bolzano, perre la storia narrata nel romanzo di Rosella Postorino Le, edito da Feltrinelli. Il libro, vincitore del Premio Campiello 2018, è un best-seller internazionale pubblicato in 46 paesi con oltre un ...