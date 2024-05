Milano sott’acqua Esondano i fiumi Case senza corrente a Ponte Lambro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) di Marianna Vazzana "Mia figlia, disabile, è riuscita ad andare al centro diurno uscendo presto questa mattina. Rientrerà nel pomeriggio. E poi? Siamo. Un problema accudirla in queste condizioni". Parla Graziella Tura, tra gli abitanti dellepopolari di via Rilke, a, che ieri si sono trovati a fronteggiare l’esondazione del fiume. Significa strade diventate torrenti, auto inghiottite dall’acqua che ha invaso i box seminterrati, cantine sommerse, niente autobus e altri disagi. "A– ha detto il sindaco Giuseppe Sala – abbiamo 170 persone. Stiamo anche trovando una soluzione di emergenza per stanotte nel nostro Cam, stiamo portando delle brandine". Tra le persone in ...