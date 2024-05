Meloni-Schlein - il duello in tv non si farà La Rai deve rinunciare | i motivi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Addio altra Giorgiaed Elly. A spiegare idietro l'annullamento del confronto diretto è la stessa Rai: “Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l'invito di Rai a un confronto a due tra leader sulla base della forza rappresentativa. Per questo motivo, in assenza della maggioranza richiesta dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, Rai ritiene di non poter programmare alcun confronto nei termini precedentemente proposti. Il servizio pubblico continuerà a garantire, come ha sempre fatto, il rispetto della par Condicio nei notiziari e nei programmi di approfondimento con l'equilibrio e la correttezza riconosciuti dalla stessa Autorità".

