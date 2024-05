L’ex coreografo di Amici e gli abusi sessuali nella danza | Gli insegnanti nelle docce nudi con noi allievi

(Di giovedì 16 maggio 2024) Giuliano Peparini, ex direttore artistico di, talent show che ha lasciato nel 2021, ha presentato la sua nuova Academy le cui porte apriranno ufficialmente a settembre 2024. Qui, si studieranno vari generi di, ma anche canto, doppiaggio, tutte le discipline legate alla creazione di uno spettacolo. Peparini ha messo al primo posto la sicurezza dei suoie a La Stampa ha spiegato il perché, raccontando delle molestie subite quando era ragazzo. «Nessuno ne parla mai, ma glisono sempre esistiti nel nostro ambiente. Lo dico perché l’ho provato sulla mia pelle. Quando ero giovane, per esempio, alcunivolevano discutere della lezione o del mio percorso mentre loro si facevano la doccia, completamente. Io mi sentivo a disagio, intuivo che fosse una ...

