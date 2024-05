Inchiesta Liguria - l’ex patron del Cagliari Cellino | Spinelli è tirchi - si è fatto fregare dalla politica Bassetti | È un amico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024) Per uno è troppoo per aver distribuito soldi a destra e a manca com sostengono gli inquirenti, per l’altro troppo generoso e troppo buono. Massimo, attuale proprietario del Brescia, e il professore di Malatite infettive Matteoavanzano qualche dubbio sulle responsabilità di Aldonell’sulle tangenti inche ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Giovanni Toti e all’arresto in carcere delpresidente dell’Autorità portuale, Paolo Emilio Signorini. «è un mio paziente e un, lo conosco da quarant’anni. Suo figlio Roberto era mio compagno di scuola», dice al Corriere della Sera, «ho sempre dato una mano alla famiglia ...