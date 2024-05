In Slovacchia il premier Fico ferito da arma da fuoco - Meloni | Attacco alla democrazia

Il primo ministro colpito a braccio e addome. Operato, in coma farmacologico lotta per la vita. Doveva discutere di nucleare. La condanna dei leader europei

Attentato in Slovacchia . Il primo ministro Robert Fico è rimasto vittima oggi di un tentato omicidio. Un uomo di 71 anni ha infatti sparato contro il premier , il quale è rimasto ferito e si trova ricoverato in ospedale. L'aggressore è stato ...

Attentato al premier slovacco: Fico in coma farmacologico, non è in pericolo di vita - Attentato al premier slovacco: fico in coma farmacologico, non è in pericolo di vita - Il vice primo ministro della slovacchia, Tomas Taraba, ha riferito che l'operazione è andata bene. fico, ha aggiunto, non si trova più in pericolo di vita. L’attentato è avvenuto dopo una riunione del ...

Slovacchia, il primo ministro Robert Fico è “grave ma in condizioni stabili” - slovacchia, il primo ministro Robert fico è “grave ma in condizioni stabili” - fico, noto per le sue politiche filo-russe e anti-americane ... opinioni politiche attraverso vie pacifiche e democratiche. Le tensioni politiche in slovacchia sono aumentate, con il ministro degli ...

Chi è Juraj Cintula, il pensionato poeta che ha sparato al premier slovacco Robert Fico - Chi è Juraj Cintula, il pensionato poeta che ha sparato al premier slovacco Robert fico - Juraj Cintula, 71 anni, di Levice, nel sud della slovacchia, è stato identificato dai media slovacchi come l'uomo che ieri ha sparato al premier slovacco Robert fico mentre stava incontrando una folla ...