I criminali nella terra di Otello

(Di giovedì 16 maggio 2024) Capitano tutte qui. Nel tratto aretino dell’A1, 50 chilometri e spiccioli, prima la morte di Sandri per mano dell’agente Spaccarotella, poi gli scontri tra romanisti e napoletani che bloccarono il traffico lo scorso anno, infine la sassaiola tra atalantini e juventini di ieri. La violenza degli ultrà esprime disagio e un concetto distorto di agonismo a livello patologico. Il calcio è un business che vive gestendo enormi interessi economici ma il Paese si esalta o si indigna per una bambina maleducata che dice "Juve merda" in diretta tv. In questo clima va ricordato l’impegno diLorentini che sarà inserito nel Giardino dei Giusti di Rondine. Ma a quasi 40 anni dall’orrore dell’Heysel il calcio non si è liberato dall’abbraccio deinascosti dietro una sciarpa.

