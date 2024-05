Ghali minuto di silenzio per le vittime palestinesi a Radio Italia Live

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ieri seraè stato uno degli ospiti del concerto diche si è tenuto in Piazza Duomo a Milano. Una scaletta fitta e senza un attimo di pausa (il concerto è stato trasmesso in diretta e in contemporanea su SkyUno, Tv8 e Now) che ha visto esibirsi moltissimi artisti che avevano a disposizioni tre canzoni ciascuno. Quando è toccato asalire sul palco il cantante, poco prima di cantare il singolo sanremese Casa Mia, ha chiesto undiper ledi Gaza. “Vi chiedo di fare undi, solo un, per tutte lein Palestina. Lo possiamo fare? Questo è l’unicoche dobbiamo fare per il resto non ...

Il cantante ha chiuso la sua esibizione in Piazza del Duomo chiedendo un minuto di silenzio in memoria delle vittime della guerra in Palestina .Continua a leggere

Ghali a Radio Italia Live, il minuto di silenzio in Piazza Duomo per le vittime in Palestina - ghali a radio Italia Live, il minuto di silenzio in Piazza Duomo per le vittime in Palestina - L’esibizione di ghali sul palco di radio Italia Live – Il Concerto si è chiusa con un momento dedicato alla situazione a Gaza. Dopo aver cantato il suo nuovo singolo “Paprika” e prima del brano ...

Replica Concerto Radio Italia Live 2024, dove rivedere la puntata del 15 maggio su Tv8 e in streaming - Replica Concerto radio Italia Live 2024, dove rivedere la puntata del 15 maggio su Tv8 e in streaming - ghali, Mahmood, Angelina Mango Gianna Nannini, Noemi, The Kolors e Ultimo. Gli artisti si sono esibiti con le loro canzoni più recenti, incluse quelle del periodo post-Sanremo. Quando e dove rivedere ...

Concerto Radio Italia Live 2024 a Milano/ Diretta streaming e scaletta: Ultimo chiude in bellezza - Concerto radio Italia Live 2024 a Milano/ Diretta streaming e scaletta: Ultimo chiude in bellezza - Diretta Concerto radio Italia Live 2024 streaming video, oggi 15 maggio in Piazza Duomo a Milano: cantanti e tutti i nomi presenti sul palco.