Filippo Turetta - il ritrovamento choc nel pc su Giulia Cecchettin

La procura di Venezia ha chiuso le indagini sull’omicidio di Giulia Cecchettin. I pubblici ministeri si apprestano quindi a chiedere il rinvio a giudizio per Filippo Turetta . Al quale contestano, oltre che l’omicidio, anche la premeditazione , la ...

L'atto di accusa che i pm di Venezia hanno notificato a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin è una sorta di racconto dell'orrore. Settantacinque coltellate per ucciderla, scrivono i magistrati: decine e decine di ferite che hanno ...

