Bridgerton | 18 curiosità sulla serie in costume di Netflix

(Di giovedì 16 maggio 2024) I love drama sono tra i generi di più ampio respiro, in grado di attirare l’attenzione anche dello spettatore più distaccato e, se realizzati bene, riescono a far battere il cuore e a commuovere chiunque. I pettegolezzi invece, per quanto se ne possa dire negativamente, rendono la vita un pizzico più interessante. Per questo motivo, che unisce alla perfezione questi due elementi, ha saputo ascendere a una delletv più amate di, sebbene non si riduca tutto a questo. Questo perché lanata dai libri di Julia Quinn è stata in grado di rappresentare un vero e proprio apripista per un genere che iniziava a diventare desueto e a rappresentare un mondo inmeravigliosamente fluido e inclusivo. Sebbene le malelingue lo abbiano criticato per questo, è indubbio che parte del ...