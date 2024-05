(Di giovedì 16 maggio 2024) Mohammed Amra, ‘la Mosca’, è scomparso nel nulla. Lo cercano 450 fra poliziotti e gendarmi francesi in Normandia, nella zona del sanguinoso assalto di martedi in autostrada, durante il quale l’uomo èe sono morti due agenti. Per riacciuffare Amra sianche, ma al momento della ’Mosca’ non ci sono tracce.

Boss evaso in Francia . Si muove l’Interpol - boss evaso in Francia . Si muove l’Interpol - Mohammed Amra, noto come 'la Mosca', è sparito dopo un violento assalto in Normandia. 450 forze dell'ordine francesi e Interpol sono alla ricerca, ma al momento non ci sono tracce.

Che cos'è l'«avviso rosso» dell'Interpol emesso contro la «Mosca» Mohamed Amra - Che cos'è l'«avviso rosso» dell'Interpol emesso contro la «Mosca» Mohamed Amra - La polizia francese ha chiesto e ottenuto dall'Interpol un «avviso rosso» per la cattura di Mohamed Amra, evaso martedì. Ora la «Mosca» può essere ricercato dalle forze di polizia di 196 Paesi ...

Raid per far evadere il boss. Uccisi due poliziotti nell’assalto al furgone - Raid per far evadere il boss. Uccisi due poliziotti nell’assalto al furgone - Un casello autostradale trasformato in Far West in una mattinata grigia, di pioggia battente; due agenti della polizia penitenziaria uccisi, crivellati dai colpi di un commando assassino; un criminale ...