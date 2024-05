Borsa | Milano apre in lieve crescita - +0,09%

(Di giovedì 16 maggio 2024) Avvio in marginale aumento per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna unadello 0,09%, l'Ftse All share un rialzo dello 0,10%.

Borsa oggi 16 maggio: Wall Street da record ma prudenza in Europa. Occhi a Eni, Saipem, Mps - borsa oggi 16 maggio: Wall Street da record ma prudenza in Europa. Occhi a Eni, Saipem, Mps - borsa Tokyo in rialzo nonostante dati sull’economia L’indice ... 2,7% annualizzato poiché l’inflazione ha superato la crescita dei salari. Gli investimenti aziendali sono diminuiti del 3,2%, le ...

Snam: rivede al rialzo guidance 2024 per ebitda e utile netto (RCO) - Snam: rivede al rialzo guidance 2024 per ebitda e utile netto (RCO) - Investimenti a 3 miliardi di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mag - Snam rivede al rialzo le guidance 2024 per quanto riguarda l'ebitda e l'utile netto. Nel dettaglio, si legge nella no ...