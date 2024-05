Baby K | Oggi la musica viene consumata in fretta - al limite del tossico Mi proporrò a Sanremo

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 16 maggio 2024) La maggior parte la conosce per i tormentoni ("Roma-Bangkok", "Voglio ballare con te", "Da zero a cento" per citarne qualcuno), maK in realtà è anche altro. Cantante cosmopolita (nata a Singapore ha viaggiato in lungo in largo prima di fermarsi per qualche anno in Gran Bretagna dove...