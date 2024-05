Allerta rossa in tutta la regione | ponti crollati - allagamenti e strade chiuse

(Di giovedì 16 maggio 2024) “È atteso un nuovo peggioramento del meteo con nuove piogge, probabilmente meno intense di quelle che stanotte ci hanno sorpreso per intensità e quantità, ma ho chiesto ai cittadini di mettere in sicurezza i loro beni, di evitare gli scantinati e di evitare di avvicinarsi a fiumi e torrenti in tutte quelle zone che potrebbero andare di nuovo sotto. Dovremo stare in guardia almeno fino alle ore 21 di stasera”. Con queste parole il sindaco di Venezia, Giacomo Possamai, ha dipinto una situazione allarmante. >> Si sporge per aiutare i vicini, 23enne precipita dal terzo piano e muore sotto gli occhi degli amici Il Veneto è sott’acqua:allagate,e fiumi sorvegliati speciali. L’allarme della protezione civile. Duesonoa Malo (Vicenza) e 2 argini hanno ceduto a ...

AGI - L'ondata di maltempo che sta investendo il Nord Italia non dà tregua: dopo ieri a Milano, con l'esondazione di fiumi Lambro e Seveso e 120-130 millimetri localizzati di pioggia in un giorno, record degli ultimi 170 anni, dalla notte ...

Maltempo in Lombardia e Veneto: scatta l’allerta rossa. Zaia: “Evitate spostamenti” - Maltempo in Lombardia e Veneto: scatta l’allerta rossa. Zaia: “Evitate spostamenti” - Dopo la Lombardia e Milano allagate, e la massima allerta per la furia di Lambro e Seveso, anche la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme "rosso" per criticità idrogeologica e ...

Allerta rossa per il maltempo in Veneto - allerta rossa per il maltempo in Veneto - 16.40 allerta rossa per il maltempo in Veneto La Protezione Civile del Veneto ha e- messo un avviso di criticità idrogeolo- gica e idraulica valido dalle 12 di og- gi alle 14 di domani.Ora si è ele ...