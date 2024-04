Serie d ravenna Il ritorno di Diallo | Lavoro per essere al top quando servirà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Uno sceriffo per amico. Lo ha scelto il. E i risultati sono stati incoraggianti. Sei gol segnati, più uno ‘revocato’, perché firmato contro la Pistoiese. Il bomber liberiano, giunto al mercato di riparazione dalla Clivense, era partito benissimo, poi, nel momento topico della stagione è caduto nelle provocazioni degli avversari. L’espulsione comminatagli dall’ineffabile Eremitaggio di Ancona, in casa, contro il Lentigione, gli ha impedito diin campo nei pareggi contro Sangiuliano City e Victor San Marino. Ora, a tormentarlo, c’è un problema alla caviglia che non gli permette dial massimo della condizione: "Sto recuperando. Ci vuole un po’ di tempo, ma, piano piano, sto migliorando. Sto alternando allenamenti e terapie per tornare al meglio eda disposizione nelle ultime partite". Per ...