Ilaria Salis scrive una lettera per il 25 aprile | Spero che il mio Paese si schieri dalla parte giusta della storia

« Ilaria Salis non è un’eroina». Sono le dure parole del portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, nei confronti della 39enne in carcere a Budapest da febbraio 2023. «Lei e i suoi “compagni” sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ... Continua a leggere>>

Roberto Salis ribadisce il fatto che sua figlia Ilaria , la maestra elementare detenuta in Ungheria con l’accusa di aver aggredito dei manifestanti di ultradestra, “è stata arrestata il giorno dopo” gli assalti “mentre era in taxi mentre era in taxi, quindi senza la flagranza di reato”. Il giorno ... Continua a leggere>>

Roberto Salis: sia ultimo 25 aprile con ilaria in carcere - Roma, 25 apr. (askanews) – “Sono qui per ilaria, mia figlia è antifascista e questa è casa sua. Sono qui a rappresentarla fintanto che non può venire con le sue gambe. ilaria ha già fatto un 25 aprile ...

Continua a leggere>>

Liberazione, cortei in tutta Italia. A Roma il padre di Ilara Salis: "Mia figlia è antifascista. Sia l'ultima celebrazione in carcere" - "ilaria Libera". Questo il coro - ripreso in un video pubblicato sui social di Avs - gridato dai partecipanti durante il corteo dell'Anpi per il 25 aprile a Roma, non appena hanno visto arrivare il pa ...

Continua a leggere>>

ilaria Salis, parla il padre Roberto: “Processo politicizzato Quello di mia figlia è un processo politico per definizione” - ilaria Salis, parla il padre Roberto: "Processo politicizzato Quello di mia figlia è un processo politico per definizione" ...

Continua a leggere>>